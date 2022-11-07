В Европе чаще всего не устанавливают пластиковые окна. Почему так?

Поливинилхлорид был создан химиком Регнальду в 1835 году. Однако производить этот материал и делать из него разные вещи стали лишь в 1931 году. Самая первая конструкция окна из данного материала появилась в 1952 году благодаря Хайнцу Паше, немецкому инженеру-конструктору. В Германии самые первые пластиковые окна начали ставить в 1959 году.

Что касается России и стран СНГ, то подобные окна появились там в 80-е годы. Серийное же производство началось в 1990-х годах. Тогда же пластиковые окна начали приобретать популярность среди населения.

У современных пластиковых окон немало плюсов. Например, они могут защитить от шума, пыли, улучшают теплоизоляцию, имеют длительный срок службы, очень прочные. К тому же их не нужно постоянно красить, покрывать лаком, заклеивать на зимнее время. Но в европейских странах всё равно от таких окон пытаются отказаться.