В Европе испытали необычный V-образный самолёт

Самолёт называется Flying-V. Планер разделяется в задней части надвое, образуя два крыла. На их внутренней кромке установлены турбовентиляторные двигатели.

Разработчики хотят сделать финальный вариант самолёта 55-метровым в длину. Размах крыльев у него составит 65 метров. Flying-V будет вмещать на борту до 314 пассажиров. Авторы проекта рассчитывают, что расход топлива самолётом будет на 20% меньше, чем у современных лайнеров, благодаря сниженному аэродинамическому сопротивлению.

Испытания модели Flying-V прошли в Германии. Её характеристики не дотягивали до финальных. Самолёт был оснащён двумя электрическими двигателями мощностью 4 киловатта. Питание шло от литий-полимерной аккумуляторной батареи. Моделью управляли по радиоканалу.