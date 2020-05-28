В Европе испытают «революционную» беспилотную боевую машину

Ранее эта компания разработала робототехнический комплекс THeMIS. Теперь же она трудится над созданием, как пишут СМИ, революционной крупной беспилотной боевой машины Type-X, похожей на танк. Готовый прототип Milrem Robotics надеется представить к концу третьего квартала 2020 года. Испытания же намечены на октябрь.

Сообщается, что масса боевой беспилотной машины составит 12 тонн. Прототип будет модульным: в качестве основного модуля выступит башня с 30-миллиметровой пушкой и пулемётом калибра 7,62 миллиметра. Боевая машина должна будет работать на гибридной дизель-электрической силовой установке. Скорость, которую она сможет развивать, равна 80 километрам в час.