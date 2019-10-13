В Европе хотят отказаться от 5G-оборудования Huawei из-за опасений в китайском шпионаже

Если быть точнее, то министерство обороны и полиция безопасности СЭПО будут определять условия и критерии для поставщиков. Так они смогут не допустить на шведский рынок конкретных иностранных поставщиков. Журналисты считают, что поправки к закону направлены против Huawei — мирового лидера в области сетевого оборудования.

Дело в том, что эксперты института оборонных исследований Швеции уверены в угрозе безопасности, которая исходит от китайского производителя. «Сеть 5G будет присутствовать во всём обществе... Поэтому неясности, существующие вокруг Huawei, здесь просто недопустимы. Например, многое из того, что касается владельцев Huawei, пока находится в тени», — объяснил один из шведских специалистов.

Он также напомнил, что китайский закон о разведке обязывает местные компании помогать спецслужбам в сборе информации.