В Европе начали перегреваться атомные электростанции из-за аномальной жары

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В Европе начали перегреваться атомные электростанции из-за аномальной жарыНа такое при строительстве не рассчитывали
Во Франции атомные электростанции стоят у рек, чтобы вода из них могла использоваться для нужд охлаждения. И до поры до времени эта схема работала, пока в Европу не пришла аномальная жара.
СМИ рассказали, что реки обмелели, вода нагрелась и больше не помогает охлаждать конструкцию. Из-за этого французам пришлось отключить несколько реакторов вдоль нескольких рек. Такое бывало и ранее: аналогичные остановки из-за засухи и жары произошли в 2018 и 2019 годах.
Из-за остановок этим летом и неисправностей на других реакторах производство ядерной энергии во Франции сократилось почти на 50%. Теперь атомной энергетике нужно адаптироваться.