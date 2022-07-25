В Европе начали перегреваться атомные электростанции из-за аномальной жары

СМИ рассказали, что реки обмелели, вода нагрелась и больше не помогает охлаждать конструкцию. Из-за этого французам пришлось отключить несколько реакторов вдоль нескольких рек. Такое бывало и ранее: аналогичные остановки из-за засухи и жары произошли в 2018 и 2019 годах.

Из-за остановок этим летом и неисправностей на других реакторах производство ядерной энергии во Франции сократилось почти на 50%. Теперь атомной энергетике нужно адаптироваться.