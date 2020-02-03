Наука и технологии
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В Европе начали запрещать выбрасывать нераспроданную технику
Но не факт, что это сработает
Во Франции производителям электроники, дизайнерской одежды, аксессуаров и косметики запретили выбрасывать нераспроданные товары на свалку.
В новом европейском законе указано, что все непроданные товары нужно либо отдавать на благотворительность, либо использовать повторно, либо отправлять на переработку. Сообщается, что речь идёт не только о местных товарах, но и об импортированных.
Этот же закон предписывает сфере фастфуда в стране полностью избавиться от одноразового пластика к 2023 году. Кроме того, аптекам рекомендуется продавать лекарства только в индивидуальных дозах для каждого покупателя.
Стоит отметить, что в новом законе не прописаны штрафы. А это значит, что производители смогут легко проигнорировать предписания. Инициативу назвали «доброжелательной, но не смелой».