В Европе начались испытания беспилотного «танка»

Как пишет Naked Science, тесты прототипа начались 6 января. Платформа уже показала, что может двигаться и маневрировать.

Прототип Type-X продемонстрировали в 2020 году. Длина платформы составляет 6 метров. Внешним видом она напоминает танк или боевую машину пехоты (БМП). Type-X планируют оснащать башней с 25- или 30-миллиметровым орудием и пулемётом калибра 7,62 миллиметра.

Журналисты отмечают, что беспилотный «танк», по идее, будет обладать хорошими ходовыми качествами. По шоссе он сможет двигаться со скоростью до 80 километров в час. Силовая установка у машины будет гибридной дизель-электрической.