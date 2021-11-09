В Европе начальников оштрафуют за звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время

По новому закону, работодатели могут столкнуться с штрафами за звонки и сообщения сотрудникам в нерабочее время. Компаниям также придётся помогать оплачивать расходы, связанные с удалённой работой, такие как более высокие счета за электричество и интернет. Поправки к трудовому законодательству Португалии, впрочем, имеют ограничения: новые правила не будут применяться к компаниям с менее чем десятью сотрудниками.

Помимо вышеперечисленного, работодателям также запрещено мониторить своих сотрудников, пока они работают дома.

Стоит отметить, что Португалия была первой европейской страной, изменившей правила удалённой работы из-за пандемии COVID-19 в январе этого года.