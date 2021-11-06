В Европе начнут бороться с майнерами

Ранее эксперты оценили, что на майнинг биткойна и эфира уходит примерно в два раза больше электроэнергии в год, чем потребляет вся Швеция за этот же период. Власти пришли к выводу, что нужно ограничивать деятельность майнеров, чтобы устранить вред.

Шведские регуляторы предлагают рассмотреть на уровне Евросоюза запрет на энергоёмкий майнинг методом Proof of work. Авторы инициативы считают это важным шагом в глобальном движении к более более энергоэффективным методам майнинга.