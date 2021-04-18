В Европе начнут отслеживать рабочее время сотрудников при помощи смартфонов

Для этого смартфон работника надо будет подключить к сервису министерству труда, пишет «Красная весна». Цель этого нововведения, как говорит министр, — защита греков от переработок. Для этого будет создана цифровая карта, которая позволит министерству отслеживать рабочее время.

Работник будет сам сообщать время, когда пришёл на работу и ушёл с неё. Министерство же сможет это проверить.

Сообщается, что соответствующий законопроект об изменении трудового законодательства внесут в парламент в мае.

Отмечается, что в Греции, как и в других странах мира, действуют карантинные меры. Поэтому многие греки продолжают работать в удалённом режиме.