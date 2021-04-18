Наука и технологии
Сегодня в 17:42
В Европе начнут отслеживать рабочее время сотрудников при помощи смартфонов
Якобы для защиты от переработок
Министр труда Греции предложил контролировать рабочее время сотрудников через их смартфоны.
Для этого смартфон работника надо будет подключить к сервису министерству труда, пишет «Красная весна». Цель этого нововведения, как говорит министр, — защита греков от переработок. Для этого будет создана цифровая карта, которая позволит министерству отслеживать рабочее время.
Работник будет сам сообщать время, когда пришёл на работу и ушёл с неё. Министерство же сможет это проверить.
Сообщается, что соответствующий законопроект об изменении трудового законодательства внесут в парламент в мае.
Отмечается, что в Греции, как и в других странах мира, действуют карантинные меры. Поэтому многие греки продолжают работать в удалённом режиме.