В Европе начнут штрафовать соцсети за неудаление поддельных видео

Ожидается, что Европейская комиссия опубликует обновлённый свод правил по дезинформации в ближайший четверг. Дипфейки — это гиперреалистичные поддельные видео, созданные с помощью компьютерных технологий. Нейросети позволяют заменять лица в роликах, и, хотя, в основном заметны артефакты, иногда такие видео могут ввести кого-нибудь в заблуждение.

Сообщается, что компании, которые не будут выполнять новые обязательства, могут быть оштрафованы на сумму до 6% от их глобального оборота. У техногигантов есть шесть месяцев, чтобы подготовиться к выполнению правил. Подписавшие кодекс также должны будут принять меры по борьбе с рекламой, содержащей дезинформацию, и обеспечить большую прозрачность политической рекламы. Вице-президент Комиссии заявила, что конфликт России и Украины послужил основой некоторых изменений в кодексе.