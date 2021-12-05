В Европе нашли замену армейским внедорожникам

Это машина Peugeot Partner 4×4 LLV, которая по сути является компактным фургоном. От Santana же испанская армия всё равно намерена отказаться из-за устаревания внедорожника.

Отмечается, что у военных существует потребность в небронированных автомобилях лёгкого и среднего класса для обеспечения связи между гарнизонами, например, и обучения на уровне тылового эшелона.

В Dangel-Wexhan также назвали преимущества Peugeot Partner 4×4 перед Santana Anibal PS10 на базе Land Rover 3-й серии с двигателем Iveco. Главное — это значительная экономия средств.

«Военное обозрение» отмечает, что Dangel-Wexhan фактически предлагает переход на аналог УАЗ-452 «буханка», которая хорошо показала себя почти в любых условиях.