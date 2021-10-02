В Европе научились полностью заряжать электромобили за 15 минут

Наука и технологии
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В Европе научились полностью заряжать электромобили за 15 минутНовая станция может заряжать сразу четыре электрокара
Швейцарская корпорация ABB представила самые быструю в мире зарядку для электромобилей. Она выдаёт впечатляющие показатели — требуется 15 минут для полной зарядки любого электрокара.
Зарядная станция называется Terra 360. По заявлению ABB, она способна заряжать до четырёх автомобилей одновременно и может полностью зарядить любой электрокар за четверть часа. За три минуты Terra 360 может обеспечить автомобиль запасом хода до 100 километров.
Новая зарядная станция будет доступна в Европе к концу года. В 2022 году должна появиться в США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкретно про Россию пока ничего не говорится.
ABB отказалась назвать цену устройства, ведь оно больше ориентировано на бизнес-клиентов, таких как заправочные станции, магазины и компании, а на частных автомобилистов.