В Европе научились полностью заряжать электромобили за 15 минут

Зарядная станция называется Terra 360. По заявлению ABB, она способна заряжать до четырёх автомобилей одновременно и может полностью зарядить любой электрокар за четверть часа. За три минуты Terra 360 может обеспечить автомобиль запасом хода до 100 километров.

Новая зарядная станция будет доступна в Европе к концу года. В 2022 году должна появиться в США, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конкретно про Россию пока ничего не говорится.

ABB отказалась назвать цену устройства, ведь оно больше ориентировано на бизнес-клиентов, таких как заправочные станции, магазины и компании, а на частных автомобилистов.