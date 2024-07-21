В Европе одобрили строительство аппарата для возвращения образцов с Марса

ERO сыграет решающую роль в миссии Mars Sample Return (MSR), совместной работе NASA и ЕКА. В настоящее время марсоход Perseverance собирает образцы горных пород в кратере Джезеро, запечатывая их в герметичные трубки. На следующем этапе марсоход Mars Ascent Vehicle (MAV) доставит пробирки с образцами на марсианскую орбиту. Там ERO захватит капсулу и доставит ее на Землю.

ERO весом семь тонн будет оснащен системой для захвата капсулы, камерами для определения ее местоположения и датчиком радиации для измерения уровня облучения во время путешествия на Марс. Площадь солнечных батарей составит 144 квадратных метра.

Для запуска будет использована ракета Ariane 6.