В Европе одобрили строительство аппарата для возвращения образцов с Марса

Опубликовано 21 июля 2024, 21:07
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В Европе одобрили строительство аппарата для возвращения образцов с МарсаОрбитального аппарата Earth Return Orbiter (ERO)
Европейское космическое агентство (ЕКА) одобрило проект Earth Return Orbiter (ERO), предназначенный для извлечения капсулы с образцами марсианского грунта и доставки ее на Землю. Орбитальный аппарат, запуск которого запланирован не ранее 2027 года, будет оснащен самыми большими солнечными батареями, когда-либо создававшимися для межпланетной миссии, о чем сообщается на сайте ЕКА, на который ссылается N+1.
ERO сыграет решающую роль в миссии Mars Sample Return (MSR), совместной работе NASA и ЕКА. В настоящее время марсоход Perseverance собирает образцы горных пород в кратере Джезеро, запечатывая их в герметичные трубки. На следующем этапе марсоход Mars Ascent Vehicle (MAV) доставит пробирки с образцами на марсианскую орбиту. Там ERO захватит капсулу и доставит ее на Землю.
ERO весом семь тонн будет оснащен системой для захвата капсулы, камерами для определения ее местоположения и датчиком радиации для измерения уровня облучения во время путешествия на Марс. Площадь солнечных батарей составит 144 квадратных метра.
Для запуска будет использована ракета Ariane 6.