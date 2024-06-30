В Европе отказались от своей ракеты в пользу SpaceX за неделю до запуска

Еврометсат сослался на "исключительные обстоятельства" при выборе SpaceX, подчеркнув, что это решение не отражает отказа от европейский решений. Спутник MTG-S1, названный "уникальным шедевром европейской технологии", будет играть ключевую роль в прогнозировании погоды и мониторинге климата в Европе и Африке.

Этот шаг подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются европейские провайдеры запусков ArianeGroup и Arianespace после списания Ariane 5 и задержек в программе Ariane 6. Европейские чиновники выразили разочарование, а некоторые эксперты назвали это "разочаровывающим днем" для европейских космических усилий.