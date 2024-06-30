В Европе отказались от своей ракеты в пользу SpaceX за неделю до запуска

Опубликовано 30 июня 2024, 12:45
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В Европе отказались от своей ракеты в пользу SpaceX за неделю до запускаСемь пятница на неделе
Европейская организация спутниковой метеорологии (Еврометсат) решила запустить свой следующий спутник MTG-S1 на ракете Falcon 9 компании SpaceX вместо новой европейской ракеты Ariane 6. Это решение, объявленное всего за считаные дни до долгожданного первого полета Ariane 6, который состоится 9 июля, означает откат назад для европейских космических амбиций, пишут СМИ.
Еврометсат сослался на "исключительные обстоятельства" при выборе SpaceX, подчеркнув, что это решение не отражает отказа от европейский решений. Спутник MTG-S1, названный "уникальным шедевром европейской технологии", будет играть ключевую роль в прогнозировании погоды и мониторинге климата в Европе и Африке.
Этот шаг подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются европейские провайдеры запусков ArianeGroup и Arianespace после списания Ariane 5 и задержек в программе Ariane 6. Европейские чиновники выразили разочарование, а некоторые эксперты назвали это "разочаровывающим днем" для европейских космических усилий.