В Европе попросили удалить материалы с критикой американских истребителей

Это заявление — реакция на доклад норвежских экспертов, в котором описаны трудности при эксплуатации F-35 в условиях северной страны. В частности специалисты озвучили проблемы с торможением при приземлении F-35 на аэродромах, взлётно-посадочные полосы которых могут обледенеть во время холодов.

«Военное обозрение» пишет, что глава Минобороны Норвегии ясно дал понять, что данный доклад не должен появляться в СМИ. Министра спросили, можно ли публиковать хотя бы выдержки из документа, но он ответил отказом.

Аргументировал представитель власти тем, что данные об исследовании эксплуатационных возможностей истребителя являются важной информацией и должны быть засекречены.