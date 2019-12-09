Наука и технологии
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В Европе попросили удалить материалы с критикой американских истребителей
Ранее эксперты заявили, что эти самолёты плохо подходят для использования в Северной Европе
Министр обороны Норвегии потребовал «засекретить» материалы с критикой истребителей пятого поколения F-35, которые страна купила у США.
Это заявление — реакция на доклад норвежских экспертов, в котором описаны трудности при эксплуатации F-35 в условиях северной страны. В частности специалисты озвучили проблемы с торможением при приземлении F-35 на аэродромах, взлётно-посадочные полосы которых могут обледенеть во время холодов.
«Военное обозрение» пишет, что глава Минобороны Норвегии ясно дал понять, что данный доклад не должен появляться в СМИ. Министра спросили, можно ли публиковать хотя бы выдержки из документа, но он ответил отказом.
Аргументировал представитель власти тем, что данные об исследовании эксплуатационных возможностей истребителя являются важной информацией и должны быть засекречены.