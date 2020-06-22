В Европе построят новый гигантский адронный коллайдер

Стоимость проекта составит $23 млрд. Новый ускоритель элементарных частиц называют пока Будущим кольцевым коллайдером (Future Circular Collider, FCC). В нём будут сталкиваться заряженные частицы с энергией около 100 тераэлектронвольт (на БАКе этот показатель достигает 16). На FCC хотят изучать бозон Хиггса. Специалисты говорят, что устройство сможет генерировать огромное количество бозонов Хиггса в чистой среде.

Строительство FCC начнётся ещё не скоро — в 2038 году. Главная трудность проекта — привлечение финансирования. Вероятно, деньги на ускоритель частиц придётся искать за пределами Евросоюза.