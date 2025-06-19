В Европе представили дешёвый дрон для прорыва ПВО

Опубликовано 19 июня 2025, 15:001 мин.
В Европе представили дешёвый дрон для прорыва ПВОЕвропейский производитель ракет MBDA представил дешёвый дрон
MBDA, крупнейший в Европе производитель ракет, представила на авиасалоне в Париже новый дешёвый ударный дрон, предназначенный для массовых атак с целью перегрузить системы ПВО условного противника и расчистить путь более дорогому вооружению (крылатые ракеты, например).
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Новинка получила временное название One-Way Effector и должна стать массовым продуктом: планируется производить до 1000 штук в месяц. Дрон будет стоить намного дешевле крылатых ракет и способен доставить боевую часть весом до 40 кг на расстояние 500 км, развивая скорость до 400 км/ч. Первый полёт намечен на осень, а массовое производство — на 2027 год.
В конструкции используются готовые, недорогие детали, а сборкой помогает французский автопроизводитель (его имя пока не раскрывается).
Франция уже проявила интерес к новому дрону.