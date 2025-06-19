В Европе представили дешёвый дрон для прорыва ПВО

Новинка получила временное название One-Way Effector и должна стать массовым продуктом: планируется производить до 1000 штук в месяц. Дрон будет стоить намного дешевле крылатых ракет и способен доставить боевую часть весом до 40 кг на расстояние 500 км, развивая скорость до 400 км/ч. Первый полёт намечен на осень, а массовое производство — на 2027 год.

В конструкции используются готовые, недорогие детали, а сборкой помогает французский автопроизводитель (его имя пока не раскрывается).

Франция уже проявила интерес к новому дрону.