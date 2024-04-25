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Наука и технологии
Опубликовано 25 апреля 2024, 20:35
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В Европе продлили сроки обучения пользованию F-16 украинских пилотов

Завершение не ожидается до конца 2024 или начала 2025 года
По данным французской газеты Le Monde, ссылающейся на военный источник, обучение украинских пилотов истребителей F-16, проходящее в настоящее время в Европе, не будет завершено до конца 2024 или даже начала 2025 года. Их слова приводит Лента.ру.
В Европе продлили сроки обучения пользованию F-16 украинских пилотов
© Ferra

«Десяти пилотам в возрасте от 21 до 23 лет, имеющим очень небольшой опыт, придется провести еще несколько месяцев на Старом континенте, прежде чем они приобретут знания и опыт, необходимые для боевой авиации», — утверждает издание.

Газета отмечает, что шестеро из них никогда не летали на истребителях до прибытия в Великобританию, где проходил один из этапов подготовки. Остальные четверо летали только на учебно-тренировочных самолетах Aero L-39. Несмотря на это, по словам источника, пилоты очень мотивированы.

В начале апреля Верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что основными проблемами в подготовке пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на истребителях F-16 являются советская система обучения, нехватка персонала и недостаточное владение английским языком.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#истребитель
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#Украина
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#Европа