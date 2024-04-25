В Европе продлили сроки обучения пользованию F-16 украинских пилотов

«Десяти пилотам в возрасте от 21 до 23 лет, имеющим очень небольшой опыт, придется провести еще несколько месяцев на Старом континенте, прежде чем они приобретут знания и опыт, необходимые для боевой авиации», — утверждает издание.

Газета отмечает, что шестеро из них никогда не летали на истребителях до прибытия в Великобританию, где проходил один из этапов подготовки. Остальные четверо летали только на учебно-тренировочных самолетах Aero L-39. Несмотря на это, по словам источника, пилоты очень мотивированы.

В начале апреля Верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что основными проблемами в подготовке пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к полетам на истребителях F-16 являются советская система обучения, нехватка персонала и недостаточное владение английским языком.