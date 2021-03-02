В Европе производителей обязали ремонтировать технику в течение 10 лет

Теперь европейские покупатели холодильников, стиральных машин, фенов или телевизоров могут рассчитывать на «право на ремонт». Производители по закону должны обеспечить доступность запчастей на срок до десяти лет. Правда, некоторые комплектующие будут поставляться только профессиональным ремонтным компаниям. Кроме того, новая техника должна поставляться с инструкциями по ремонту. При этом отремонтировать её должно быть возможно с помощью обычных инструментов.

Этот закон, по идее, должен улучшить экологическую ситуацию. Сейчас европейцы каждый год производят более 16 килограммов отходов техники на человека, а половина из этого приходится на сломанные бытовые приборы.

В будущем «право на ремонт» хотят распространить на смартфоны, ноутбуки и другие устройства.