В Европе рассказали о намерении России бороться за Арктику

Перевод материала предоставило «Военное обозрение». Автор пишет, что обстановка в Арктике становится напряжённее: Россия наращивает силы на северном направлении. В следующем году Северный флот и вовсе получит статус военного округа, что может привести к крупным учениям возле границ Норвегии. Так Россия якобы будет показывать западным странам готовность бороться за Арктику. Впрочем, профессор признаёт, что для России важнее интересы безопасности.

Автор материала призывает Минобороны Норвегии обратить больше внимания на модернизацию вооружённых сил России и наращивание сил в арктическом регионе.