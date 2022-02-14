В Европе разрешили продавать продукты из сверчков

Сообщается, что продукты из сверчков можно будет купить в виде сушёной закуски, в замороженном виде, а также в порошковой форме. На такие продукты будут ставить специальные пометки о возможных аллергических реакциях.

Сверчки и вообще насекомые рассматриваются как питательная еда с высоким содержанием белка. Она может заменить мясо, производство которого неблагоприятно влияет на окружающую среду, по мнению исследователей. Животноводство считается одним из главных источников выбросов парникового газа оксида азота в воздух.

Ранее общеевропейское агентство по безопасности пищевых продуктов разрешило употреблять в пищу жёлтых мучных червей.