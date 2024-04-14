В Европе решили «создать» солнечное затмение для анализа светила

Coronagraph, более крупный из двух аппаратов, будет изучать палящую горячую атмосферу Солнца — корону. Но главное — в его партнере, Occulter. Этот дискообразный космический аппарат будет точно позиционировать себя на расстоянии 144 метров, эффективно блокируя основное тело Солнца, что позволит Coronagraph беспрепятственно наблюдать за короной.

Этот сложный небесный балет — не просто изучение нашей звезды. Это важнейший тест для будущих, еще более амбициозных космических миссий. Овладение навыками полета в строю открывает «сокровищницу возможностей».

Сферы применения выходят далеко за рамки астрономии. Точный полет будущего потенциального роя может произвести революцию в наблюдении Земли, проложить путь к обнаружению гравитационных волн в космосе и даже обеспечить такие сложные маневры, как стыковка и обслуживание космических аппаратов на орбите.