Наука и технологии
13:22, 26 марта 2023
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В Европе создадут многоразовую ракету-конкурент SpaceX

И не только

Компания Avio получила $308 млн от правительства Италии на разработку ракетного двигателя на метановом топливе и прототипа многоразовой ракеты-носителя. Впервые о контрактах стало известно прошлым летом.

В Европе создадут многоразовую ракету-конкурент SpaceX

Фото: Unsplash

Один из проектов под названием HTE будет направлен на разработку двигателя, использующего жидкий кислород и метановое топливо. В двигателе M60, тяга которого в шесть раз больше, чем у M10, будут использоваться технологии, аналогичные тем, что применяются в двигателе Raptor компании SpaceX.

Другой проект под названием STS получил финансирование на разработку прототипа малой ракеты-носителя с использованием метано-кислородных двигателей. Предполагается, что аппарат будет готов к первому запуску в 2026 году. Он сказал, что, скорее всего, будет использовать версию двигателя M10 и выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом около 200 килограммов.

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