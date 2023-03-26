В Европе создадут многоразовую ракету-конкурент SpaceX

Один из проектов под названием HTE будет направлен на разработку двигателя, использующего жидкий кислород и метановое топливо. В двигателе M60, тяга которого в шесть раз больше, чем у M10, будут использоваться технологии, аналогичные тем, что применяются в двигателе Raptor компании SpaceX.

Другой проект под названием STS получил финансирование на разработку прототипа малой ракеты-носителя с использованием метано-кислородных двигателей. Предполагается, что аппарат будет готов к первому запуску в 2026 году. Он сказал, что, скорее всего, будет использовать версию двигателя M10 и выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку весом около 200 килограммов.