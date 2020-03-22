В Европе создадут «ответ» российскому танку «Армата»

Об этом пишет «Военное обозрение». Бюджетный комитет и комитет по вопросам обороны Бундестага рассказали о программе создания европейского танка нового поколения. В СМИ его уже прозвали «европейским ответом» «Армате».

Проект, над которым работают и Германия, и Франция, называется MGCS (Main Ground Combat System). В его рамках должны создать модульную бронированную платформу для танка и боевой машиной пехоты (БМП). На первом этапе будет разработана «архитектура» машины. На это потратят 75 млн евро.

Демонстрационный вариант бронемашины намерены предоставить до 2027 года. Предполагается, что новинка заменит существующие танки «Леопард» и «Леклерк».