В Европе создают фейковые сайты для борьбы с рынком DDoS-атак

NCA утверждает, что на эти поддельные сайты уже зашло несколько тысяч человек. Все их данные отправились правоохранителям. С пользователями, находящимися в Великобритании, свяжутся представители NCA или полиции и предупредят их об участии в киберпреступлениях, а информация о тех, кто находится за рубежом, будет передана международным правоохранительным органам.

DDoS-атаки становятся все более распространенными в последние годы, киберпреступники используют их для вымогательства денег, нарушения бизнес-операций и не только.

Использование поддельных веб-сайтов для сбора информации о потенциальных преступниках является обычной тактикой правоохранительных органов. Однако использование NCA этой тактики в контексте киберпреступности - относительно новая практика.