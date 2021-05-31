В Европе установили «порталы» для общения жителей

Ассоциации с порталом возникают из-за формы экрана. Он транслирует изображение с улиц другого города так, что кажется, будто они находятся совсем рядом. Авторы проекта рассказали, что его цель — побудить людей «переосмыслить идею единства». Кроме того, по их мнению, минималистичный дизайн помогает сформировать имидж будущего города.

Пока «порталы» установлены в Вильнюсе и Люблине. В будущем авторы хотят разместить такие же системы в городах по всему миру. На сайте проекта организаторы предлагают отправить им письмо, если у вас есть идея для своего города, «портала» или вообще будущего планеты.