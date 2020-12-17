В Европе занялись подготовкой самолётов к переходу на водородное топливо

Контейнеры будут разрабатывать в рамках проекта по созданию самолётов с нулевыми вредными выбросами. Подобные аппараты будут оснащены электромотором и водородными топливными элементами.

В основном при проектировании таких самолётов водородные топливные баки и топливные элементы предлагают размещать в отсеках в планере или крыле. Однако такая конструкция не подходит для крупных самолётов. Поэтому Airbus планирует разработать независимый контейнер, в который также будет включён водородный топливный бак. Эту систему можно будет использовать на самолётах самых разных классов. Её нужно будет только подключить к системе управления.