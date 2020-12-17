В Европе запретили некоторые функции Instagram

Пользователи теперь видят предупреждение о том, что некоторые функции недоступны из-за новых правил Европы для сервисов обмена сообщения. СМИ рассказали, что, в частности, в Messenger и Instagram перестали работать опросы. Также в Instagram недоступны стикеры, а в Messenger — персонализированные ответы.

В Facebook сообщили, что работают над тем, чтобы вернуть опции обратно. Запрет связан с Директивой в отношении обработки персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных средств связи.

Также из Messenger могла пропасть отправка файлов, а из Instagram — возможность делиться AR-эффектами в личных сообщениях.