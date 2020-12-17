Наука и технологии
Сегодня 15:50
В Европе запретили некоторые функции Instagram
Но временно
Некоторые функции Instagram и приложения Messenger временно недоступны для пользователей из Европы. Всё из-за новых правил по использованию данных, которые вступили в силу в странах Евросоюза.
Пользователи теперь видят предупреждение о том, что некоторые функции недоступны из-за новых правил Европы для сервисов обмена сообщения. СМИ рассказали, что, в частности, в Messenger и Instagram перестали работать опросы. Также в Instagram недоступны стикеры, а в Messenger — персонализированные ответы.
В Facebook сообщили, что работают над тем, чтобы вернуть опции обратно. Запрет связан с Директивой в отношении обработки персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных средств связи.
Также из Messenger могла пропасть отправка файлов, а из Instagram — возможность делиться AR-эффектами в личных сообщениях.