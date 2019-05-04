В Европе запретят бензиновые и дизельные автомобили

Запрет будут реализовывать постепенно. Сначала, с 2020 года, в город запретят въезд для дизельных автомобилей старше 15 лет. С 2022 года в центр Амстердама не смогут въезжать автобусы, а с 2025 владельцам не электрических скутеров и мотоциклов придётся от них избавиться.

Одновременно с этим власти объявили о программах по стимулированию перехода населения на электромобили. Так жителям пообещали частично компенсировать плату за парковку и зарядку электрокаров.

Стоит отметить, что в Нидерландах повышен уровень загрязнения воздуха. Поэтому меры городских властей представляются оправданными.