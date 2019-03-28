В Европе запретят одноразовый пластик

Европарламент принял запрет на использование одноразовых пластиковых изделий, включая посуду, пластиковые ватные палочки, трубочки для напитков и палочки для еды, ложки и вилки, палочки для воздушных шариков. Запрет вступит в силу с 2021 года.

Отмечается, что такие пластиковые загрязнения стали одной из главных угроз для Мирового океана. Закон поддержали 560 депутатов, а против выступило только 35 членов Европарламента.

Закон также обязывает страны Евросоюза обеспечить сбор пластиковых бутылок для переработки на уровне 90% к 2029 году. Также к 2025 году бутылки должны на четверть состоять из переработанного материала, а к 2030 — на 30%.