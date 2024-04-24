В Европе заставят компании чинить устройства даже после истечения срока гарантии

В Европе заставят компании чинить устройства даже после истечения срока гарантииЕвросоюз вводит новые правила
Расширенные гарантии на отремонтированные устройства. Если устройство отремонтировано по гарантии, гарантийный срок будет продлен на один год.
Требования к ремонту после окончания гарантии. Даже после истечения срока гарантии производители обязаны обеспечить ремонт такой распространенной бытовой электроники, как смартфоны, телевизоры и стиральные машины.
Справедливые цены на ремонт. ЕС установит «разумные» цены на ремонт, чтобы компании не препятствовали ремонту высокой стоимостью.
Доступность запасных частей. Производители должны предоставлять запасные части и инструменты, необходимые для ремонта, обеспечивая независимые ремонтные мастерские необходимыми ресурсами.
Снятие ограничений на ремонт. Компании больше не могут использовать программные или аппаратные ограничения для препятствования ремонту, а также отказывать в обслуживании устройств, отремонтированных третьими лицами.
Онлайн-ресурсы для ремонта. ЕС планирует запустить платформу, связывающую потребителей с местными ремонтными мастерскими и продавцами подержанной электроники.
Правила распространяются только на потребительские товары, исключая оборудование, приобретенное бизнесом, и промышленные товары. При этом ппределение «разумной» цены ремонта остается открытым, оставляя ценообразование в конечном итоге на усмотрение производителей.
Перед принятием новых правил потребуется еще много «бюрократии».