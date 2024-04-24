В Европе заставят компании чинить устройства даже после истечения срока гарантии

Расширенные гарантии на отремонтированные устройства. Если устройство отремонтировано по гарантии, гарантийный срок будет продлен на один год.

Требования к ремонту после окончания гарантии. Даже после истечения срока гарантии производители обязаны обеспечить ремонт такой распространенной бытовой электроники, как смартфоны, телевизоры и стиральные машины.

Справедливые цены на ремонт. ЕС установит «разумные» цены на ремонт, чтобы компании не препятствовали ремонту высокой стоимостью.

Доступность запасных частей. Производители должны предоставлять запасные части и инструменты, необходимые для ремонта, обеспечивая независимые ремонтные мастерские необходимыми ресурсами.

Снятие ограничений на ремонт. Компании больше не могут использовать программные или аппаратные ограничения для препятствования ремонту, а также отказывать в обслуживании устройств, отремонтированных третьими лицами.

Онлайн-ресурсы для ремонта. ЕС планирует запустить платформу, связывающую потребителей с местными ремонтными мастерскими и продавцами подержанной электроники.

Правила распространяются только на потребительские товары, исключая оборудование, приобретенное бизнесом, и промышленные товары. При этом ппределение «разумной» цены ремонта остается открытым, оставляя ценообразование в конечном итоге на усмотрение производителей.

Перед принятием новых правил потребуется еще много «бюрократии».