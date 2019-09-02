В европейских ночных клубах появились роботы-стриптизёрши

Заменять ими людей, правда, никто не планирует. Внедрение механических танцовщиц — просто способ отметить пятилетний юбилей клуба SC-Club в Нанте. Роботов-танцоров разработал британский художник. Он взял антропоморфных роботов, наложил на них сверху вырезанные из манекенов части тела, обул в туфли на высоких каблуках и приделал вместо голов камеры видеонаблюдения. Так художник хотел сделать акцент на проблеме вуайеризма и того, как он соотносится с новыми технологиями.

Журналисты также спросили у танцовщиц в клубе, беспокоятся ли они, что когда-нибудь в будущем роботы и правда их заменят. Девушки заявили, что ожидать этого точно не стоит, ведь они занимаются творчеством. А на это роботы не способны.