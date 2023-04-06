В Евросоюзе не могут договориться о поставках боеприпасов для Украины

Франция, а также Греция и Кипр хотят, чтобы контракты подписывались с компаниями, расположенными на территории ЕС, чтобы избежать закупок у турецких производителей. Однако другие страны-члены ЕС выступили против этой позиции, утверждая, что ЕС не должен ограничивать свои возможности.

Дипломаты заявили, что Европейской комиссии предстоит проделать еще большую работу, прежде чем будет достигнуто окончательное соглашение. Несмотря на это, источники утверждают, что европейские послы согласились предоставить Украине больше боеприпасов.