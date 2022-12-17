В Евросоюзе решили собрать совместный истребитель

В проект входят Франция, Испания и Германия. Ведущим государством в проекте является Франция. На предварительной стадии проекта будет определена концепция и технология операционной системы нового истребителя. Первый этап разработки, который продлится три года, обойдётся в 3 млрд евро. Об этом сообщило Министерство обороны Франции.

«Генеральная дирекция по вооружению (DGA) от имени трёх стран-участников проекта, в котором Франция играет ведущую роль, одобрила контракт на следующую фазу разработки между компаниями Dassault Aviation, Airbus Defense and Space GmbH и Airbus Defense and Space SAU, а также Indra и Eumet. Этот контракт имеет целью подготовку и реализацию демонстрационных моделей различных компонентов FCAS», — сообщило ведомство.