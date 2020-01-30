В Facebook нашли аккаунт «задницы», который соцсеть помечала как «деловую страницу»

Страницу обнаружила собственно сама Саманта Йесперсен (Samantha Jespersen). Она узнала, что при поиске её имени в результатах появляется этот аккаунт. Создали его в 2012 году без ведома девушки, когда ей было 15 лет. Она нашла страницу только в 2015 году.

В описании аккаунта значилось, что «эта неофициальная страница создалась автоматически, так как пользователи проявили интерес к этому месту или бизнесу». В качестве адреса бизнеса были указаны координаты бывшего дома Саманты. В 2015 году девушка связалась с администрацией Facebook, и ей там ответили, что страница не нарушает правил. Зарегистрировать её на себя Саманте не удавалось, а соцсеть пять лет не ограничивала доступ к странице.

Что интересно, аккаунт в итоге Facebook всё-таки удалила. Сразу после публикации этой истории в СМИ.