Ferra

В Facebook нашли аккаунт «задницы», который соцсеть помечала как «деловую страницу»

Ещё и отказывалась удалять
СМИ сообщили о том, что соцсеть Facebook в течение многих лет помечала аккаунт «задница Саманты Йесперсен» как «деловую страницу». При этом администрация говорила, что никаких нарушений правил тут нет.

Страницу обнаружила собственно сама Саманта Йесперсен (Samantha Jespersen). Она узнала, что при поиске её имени в результатах появляется этот аккаунт. Создали его в 2012 году без ведома девушки, когда ей было 15 лет. Она нашла страницу только в 2015 году.

В описании аккаунта значилось, что «эта неофициальная страница создалась автоматически, так как пользователи проявили интерес к этому месту или бизнесу». В качестве адреса бизнеса были указаны координаты бывшего дома Саманты. В 2015 году девушка связалась с администрацией Facebook, и ей там ответили, что страница не нарушает правил. Зарегистрировать её на себя Саманте не удавалось, а соцсеть пять лет не ограничивала доступ к странице.

Что интересно, аккаунт в итоге Facebook всё-таки удалила. Сразу после публикации этой истории в СМИ.

BuzzFeed