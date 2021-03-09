Наука и технологии
Сегодня в 17:33
В Facebook появятся реалистичные цифровые аватары
Нужна будет VR-гарнитура
Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания создаст реалистичные цифровые аватары. Они будут видны через гарнитуры виртуальной реальности (VR), которые смогут отслеживать движения глаз и выражение лица.
Благодаря указанным выше функциям гарнитуры можно будет сделать реалистичный анимированный аватар. Цукерберг рассказал, что специалисты компании сейчас работают над тем, чтобы «упаковать в устройство больше датчиков». «Мне бы очень хотелось дойти до того момента, когда у вас будут реалистичные аватары самих себя, которые позволят установить настоящий зрительный контакт с кем-то и отображать реальные эмоции», — добавил Цукерберг.
Facebook намерена представить новое поколение аватаров уже в 2021 году. В 2022 компания также хочет выпустить «умные» очки.