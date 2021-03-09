В Facebook появятся реалистичные цифровые аватары

Благодаря указанным выше функциям гарнитуры можно будет сделать реалистичный анимированный аватар. Цукерберг рассказал, что специалисты компании сейчас работают над тем, чтобы «упаковать в устройство больше датчиков». «Мне бы очень хотелось дойти до того момента, когда у вас будут реалистичные аватары самих себя, которые позволят установить настоящий зрительный контакт с кем-то и отображать реальные эмоции», — добавил Цукерберг.

Facebook намерена представить новое поколение аватаров уже в 2021 году. В 2022 компания также хочет выпустить «умные» очки.