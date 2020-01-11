В ФБР не смогли взломать iPhone преступника и попросили Apple о помощи

Об этом сообщило издание NBC News. Сообщается, что ФБР имеет разрешение суда на взлом iPhone, но оба смартфона защищены паролями. Стоит отметить, что дело стрелка Саудовской Аравии считается вопросом национальной безопасности.

Apple не стала подтверждать существование соответствующего письма с просьбой от ФБР, но заявила, что уже помогает следствию, предоставив все имеющиеся у компании данные. Это впрочем не значит, что Apple согласилась взломать устройства.

В прошлый раз компания уже отклонила аналогичную просьбу. В итоге в ФБР заявили, что взломали iPhone своими силами. Как пишут СМИ, это обошлось федералам как минимум в миллион долларов.