Наука и технологии
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В ФБР не смогли взломать iPhone преступника и попросили Apple о помощи
История повторяется
В конце прошлого года на военной базе США произошла стрельба. Огонь открыл офицер военно-воздушных сил Саудовской Аравии, который обучался в Америке. ФБР расследует это дело, и сотрудникам необходим доступ к двум iPhone, принадлежавшим преступнику. Как оказалось, представители бюро уже успели обратиться к Apple за помощью. То же самое они делали в 2016 году, но тогда всё закончилось не в пользу ФБР.
Об этом сообщило издание NBC News. Сообщается, что ФБР имеет разрешение суда на взлом iPhone, но оба смартфона защищены паролями. Стоит отметить, что дело стрелка Саудовской Аравии считается вопросом национальной безопасности.
Apple не стала подтверждать существование соответствующего письма с просьбой от ФБР, но заявила, что уже помогает следствию, предоставив все имеющиеся у компании данные. Это впрочем не значит, что Apple согласилась взломать устройства.
В прошлый раз компания уже отклонила аналогичную просьбу. В итоге в ФБР заявили, что взломали iPhone своими силами. Как пишут СМИ, это обошлось федералам как минимум в миллион долларов.