В ФБР придумали запутывать хакеров ложными данными

По сути, компаниям предлагают создавать приманки для злоумышленников. Как именно это будет работать, ФБР не сообщает. Однако один из представителей бюро рассказал журналистам, что ложные данные будут смешиваться с уже существующими, чтобы всё выглядело достоверно. Атака на приманку позволит компаниям понять, что происходит что-то нехорошее, и вовремя принять меры. Сообщается, что ФБР помогает создавать фальшивые данные, используя реальную информацию.

Гарантий тому, что программа будет эффективной, впрочем, нет. Профессиональные хакеры смогут анализировать данные, поэтому такая система защиты будет полезна разве что в качестве базового уровня.