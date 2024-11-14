В фильме «Носферату» сняли 5000 настоящих крыс. Они ужасно воняли

Опубликовано 14 ноября 2024, 19:001 мин.
В фильме «Носферату» сняли 5000 настоящих крыс. Они ужасно вонялиПожаловался режиссер
Режиссер Роберт Эггерс недавно рассказал о трудностях съемок с реальными крысами в своем новом вампирском фильме «Носферату». На встрече после эксклюзивного показа, организованного Гильермо дель Торо, Эггерс признался, что использование 5000 настоящих крыс для улучшения практических эффектов оказалось ошибкой, особенно из-за неожиданного поведения животных. «Они были хорошо обучены… но я не знал, что крысы инконтинентны (частое непроизвольное мочеиспускание, — прим ред.)», — объяснил он, описывая ужасный запах на съемочной площадке. Крысы использовались в сценах, где они бегут с корабля или взаимодействуют с актерами.
Носферату — это ремейк немого фильма 1922 года, рассказывающий историю о преследуемой женщине (Лили-Роуз Депп) и страшном вампире (Билл Скарсгард) в Германии 19 века. Эггерс также рассказал, что изображение Скарсгарда в роли графа Орлока полностью противоположно романтизированным вампирам, таким как Эдвард Каллен, назвав его «страшным, вонючим трупом».