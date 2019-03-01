В финальном нецензурированном трейлере «Хеллбоя» показывают море крови и Милу Йовович

Компания Lionsgate выпустила финальный трейлер супергеройского фильма «Хеллбой». Он вышел в двух версия — Red Band без цензуры и Green Band без особых ужасов и для любой аудитории.

Red Band трейлер вполне оправдывает рейтинг R с морем крови на экране. Главную роль играет Дэвид Харбор, знакомый зрителям по «Отряду самоубийц» и «Очень странным делам». Йен Макшейн («Американские боги») сыграл его отца, а за роль Кровавой королевы Нимуэ, супруги Мерлина, взялась Мила Йовович, звезда «Обители зла» и «Пятого элемента».

По сюжету Хеллбой должен победить средневековую ведьму Нимуэ и избежать при этом падения мира в результате битвы. По ходу фильма покажут и происхождение самого Хеллбоя.

Премьера фильма состоится 12 апреля 2019 года.