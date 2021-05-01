В Финляндии дворников заменил робот

Trombia Free внешне напоминает футуристический мини-автомобиль. В длину он достигает 3,52 метра, а в ширину — 2,3 метра. Впрочем, робот может становиться шире за счёт выезжающих щёток. Он медленно передвигается по улицам, очищая всё на своём пути.

Робот использует датчики LiDAR технологию компьютерного зрения, чтобы избегать препятствий. Trombia Free способен работать в любую погоду днём и ночью. Его скорость ограничена 2-6 километрами в час. Так он эффективнее убирает грязь.

Аккумулятор робота рассчитан на 8,5-17 часов работы для одной зарядки. У него есть и режим уборки высокой производительности. Тогда робота хватает на 4-8 часов.

Разработчик Trombia Free проведёт до 10 пилотных тестов перед тем как начать продажи. Робот станет доступен на рынке в первом квартале 2022 года.