В Финляндии открылся завод по производству белка… из воздуха

Воздушный белок — это решение надвигающегося продовольственного кризиса. Традиционное сельское хозяйство является, по оценкам экспертов, «неустойчивым», внося значительный вклад в выбросы парниковых газов, использование воды и вырубку лесов. В условиях растущего населения планеты необходимость в новом способе производства продуктов питания «неоспорима».

Solar Foods использует одноклеточные микробы, которые питаются воздухом (водородом, кислородом и углекислым газом) и производят универсальный желтоватый порошок с легким ароматом и нотками орехового вкуса. Этот протеиновый порошок, обладающий полным аминокислотным составом, способен заменить молочные продукты и другие основные продукты питания.