В Финляндии открылся завод по производству белка… из воздуха

В Финляндии открылся завод по производству белка… из воздухаБудущее еды уже наступило
Воздушный белок — это решение надвигающегося продовольственного кризиса. Традиционное сельское хозяйство является, по оценкам экспертов, «неустойчивым», внося значительный вклад в выбросы парниковых газов, использование воды и вырубку лесов. В условиях растущего населения планеты необходимость в новом способе производства продуктов питания «неоспорима».
Solar Foods использует одноклеточные микробы, которые питаются воздухом (водородом, кислородом и углекислым газом) и производят универсальный желтоватый порошок с легким ароматом и нотками орехового вкуса. Этот протеиновый порошок, обладающий полным аминокислотным составом, способен заменить молочные продукты и другие основные продукты питания.
Solar Foods не одинока в этой гонке. Калифорнийская компания Air Protein — еще один крупный игрок, использующий аналогичный процесс ферментации для создания белка для альтернативных видов мяса, таких как курица, морские гребешки и рыба. Считается, что их белок насыщен необходимыми питательными веществами и требует значительно меньше земли и воды по сравнению с традиционным мясным производством.
Хотя общественное восприятие продуктов питания, созданных микробами, еще предстоит выяснить, потенциал воздушного белка неоспорим, пишут эксперты.