Наука и технологии
Сегодня 17:12
В Финляндии предложили сажать в тюрьму мужчин за отправку откровенных фото без разрешения
На полгода
Правительство Финляндии предложило заключать под стражу на полгода тех мужчин, которые отправляют девушкам фотографии своих половых органов без разрешения.
Министры хотят внести соответствующие поправки в закон, касающийся сексуальных домогательств. В настоящее время правонарушением считается только физическое домогательство. Некоторые отправители откровенных фото могут попадать под закон о диффамации, то есть о распространении порочащих сведений. Однако министров это не устраивает.
Новый закон может быть представлен общественности в следующем году. Но затем ему ещё нужно будет пройти стадию голосования в парламенте.
Как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование фонда Plan International, около 35% женщин в возрасте от 15 до 25 лет получали откровенные фотографии.