В Финляндии предложили сажать в тюрьму мужчин за отправку откровенных фото без разрешения

Министры хотят внести соответствующие поправки в закон, касающийся сексуальных домогательств. В настоящее время правонарушением считается только физическое домогательство. Некоторые отправители откровенных фото могут попадать под закон о диффамации, то есть о распространении порочащих сведений. Однако министров это не устраивает.

Новый закон может быть представлен общественности в следующем году. Но затем ему ещё нужно будет пройти стадию голосования в парламенте.

Как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование фонда Plan International, около 35% женщин в возрасте от 15 до 25 лет получали откровенные фотографии.