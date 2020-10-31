В Галактике нашли 300 млн пригодных для жизни планет

Кратко об исследовании пишет Phys.org. Авторы работы отметили, что, похоже, в первый раз собрали все кусочки пазла и смогли достоверно оценить число потенциально обитаемых планет в Галактике.

Учёные искали экзопланеты, похожие на Землю по размеру и составу. Кроме того, они обращали внимание на звёзды, подобные Солнцу: с тем же возрастом и температурой. Помимо этого исследователи оценивали, может ли присутствовать на планете вода в жидком виде.

Исследователи говорят, что знание о количестве таких планет в галактике важно, так как данный параметр является переменной в уравнении Дрейка, которое рассчитывает число внеземных цивилизаций в Галактике, доступных для контакта.