В галактике обнаружено необычное излучение

Радиогалактики излучают огромное количество радиоволн из своих центральных ядер. Черные дыры в центрах этих галактик поглощают газ и пыль, генерируя высокоэнергетические струи, видимые в радиодиапазоне, которые разгоняют электрически заряженные частицы до высоких скоростей.

Расположенная на расстоянии около 53,5 миллионов световых лет от нас, Messier 87, также известная как Дева А, имеет диаметр около 980 000 световых лет, а ее масса оценивается примерно в 15 триллионов солнечных масс.

Механизм, ответственный за высокоэнергичное излучение в этой галактике, не установлен. Поэтому группа исследователей под руководством Фернандо Урена-Мена из Национального института астрофизики решила изучить эту тему, проанализировав имеющиеся данные, полученные с помощью телескопов Imaging Air Cherenkov Telescops и обсерватории High Altitude Water Cherenkov.

По результатам исследований, они выяснили, что эти вспышки могут быть вызваны изменениями в распределении энергии протонов. Распределение энергии протонов исследователи также оценили. Необходим дальнейший мониторинг Messier 87 для изучения происхождения высокоэнергетического излучения. Это поможет ученым лучше понять свойства радиогалактик.