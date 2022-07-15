В генах слонов нашли встроенную защиту от рака

Учёные знают, что риск возникновения опухолей в результате накопления генных мутаций увеличивается с возрастом, но, в отличие от людей, слоны, похоже, сопротивляются этой тенденции. Несмотря на большой размер тела и продолжительность жизни, сравнимую с человеческой, смертность от рака у слонов составляет менее чем 5% (а не до 25%, как у людей).

Белок p53 играет ключевую роль в регуляции механизмов восстановления ДНК и подавляет неконтролируемый рост клеток. Белок активируется, когда ДНК повреждена, и помогает организовать реакцию, которая приостанавливает репликацию такой молекулы с наследственной информацией. В реплицированных клетках с неповрежденной ДНК активность р53 не требуется — белок инактивируется другим белком, MDM2 E3.

Регулируемое взаимодействие p53 и MDM2 имеет важное значение для деления и репликации здоровых клеток. У слона с его 20-ю копиями гена p53 гораздо более широкий спектр молекулярных противораковых взаимодействий, чем у человека. Используя биохимический анализ и компьютерное моделирование , исследователи обнаружили ключевые различия во взаимодействии различных изоформ р53 и MDM2 у животных.