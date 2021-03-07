Наука и технологии
Сегодня в 16:33
В Германии назвали недостатки российской армии
Говорят, что России не хватает беспилотников
Министерство обороны Германии выпустило доклад, в котором отметило растущую угрозу со стороны России и Китая. Помимо этого, были названы недостатки российской армии.
Военные эксперты Германии оказались обеспокоены внедрением Россией «высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, которые едва ли можно перехватить», а также модернизацией ядерного потенциала.
В Германии отметили, что российские военнослужащие хорошо подготовлены. Однако есть у армии и недостатки. Это нехватка ударных беспилотных летательных аппаратов и «ограниченные возможности по проведению длительных военно-морских операций в мировых масштабах».
Также в докладе минобороны Германии указано, что Россия преследует «дестабилизации и ослабления НАТО».
В качестве недостатков китайской армии назвали недостаточную профессиональную подготовку военных кадров и слабую координацию между флотом и военно-воздушными силами.