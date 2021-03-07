В Германии назвали недостатки российской армии

Военные эксперты Германии оказались обеспокоены внедрением Россией «высокоточных гиперзвуковых ракет дальнего радиуса действия, которые едва ли можно перехватить», а также модернизацией ядерного потенциала.

В Германии отметили, что российские военнослужащие хорошо подготовлены. Однако есть у армии и недостатки. Это нехватка ударных беспилотных летательных аппаратов и «ограниченные возможности по проведению длительных военно-морских операций в мировых масштабах».

Также в докладе минобороны Германии указано, что Россия преследует «дестабилизации и ослабления НАТО».

В качестве недостатков китайской армии назвали недостаточную профессиональную подготовку военных кадров и слабую координацию между флотом и военно-воздушными силами.