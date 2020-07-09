В Германии назвали опережающее аналоги на 20 лет российское оружие

Речь идёт о российском зенитном ракетном комплексе С-500 «Прометей». Автор материала в Focus назвал его «всеядным Прометеем», так как оружие способно уничтожать спутники, сверхзвуковые ракеты и другие объекты на разной высоте. С-500 не упустит даже самолёты-невидимки. Дальность поражения комплекса составляет 600 километров.

В Focus также приводятся слова главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Он заявил, что «Прометей» — это «первое поколение систем противокосмической обороны». Кроме того, С-500 является мобильной системой, а значит её можно оперативно перебросить на любое направление, нуждающееся в защите.

«Прометей» начёт поступать в российские войска в ближайшие годы.