В Германии назвали самый крепкий российский боевой самолёт

Перевод материала опубликовало издание «Репортёр». Немецкие авторы пишут, что МиГ-31 — это самый крепкий боевой самолёт в Воздушно-космических силах (ВКС) России. При этом у него есть большой потенциал для модернизации благодаря изначально заложенному ресурсу.

Так, на МиГ-31 сейчас устанавливают современную радиолокационную станцию (РЛС) «Заслон АМ». Она позволяет бороться с шестью воздушными целями одновременно и отслеживать до десяти. Ещё у самолёта появились ЖК-экраны в кабине для отображения всей нужной информации, а также он может вооружиться гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Немцы отметили, ссылаясь на Ростех, что срок службы МиГ-31 «практически неисчерпаем», в частности благодаря его фюзеляжу, который частично сделан из титана.